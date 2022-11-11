11 ноября 2022, 18:18
Кинолог перечислил собачьи недуги в зимнее время
Кинолог Владимир Голубев рассказал, какие болезни наиболее распространены у собак во время зимы. С разъяснениями специалиста ознакомилось «Утро.ру».
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Голубев предупредил, что зимой чаще всего у собак встречается инфекционный трахеобронхит (вольерный кашель). Отмечается, что эта болезнь может передаваться воздушно-капельным путем. Также в зимнее время есть риск подцепить паразитов и столкнуться с обострением старых недугов, в частности с атопическим дерматитом. Кроме того, возможно появление аллергической реакции на моющие средства, пыль, дезодорант и прочие предметы бытовой среды.
Собаки
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