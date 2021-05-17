Кинолог дал несколько советов по уходу за животными в жару

Член президиума Российской федерации любительского собаководства, инструктор-дрессировщик Ирина Швец рассказала, как защитить домашних любимцев от теплового удара. По ее словам, необходимо выводить животных на улицу либо рано утром, либо глубоким вечером, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Эксперт пояснила, что такие временные промежутки помогут домашнему любимцу избежать серьезного воздействия солнца. Помимо этого, Швец предостерегла от открытых пространств и асфальтового покрытия из-за высокой теплопроводности последнего. Она добавила, что для прогулки в жаркие дни идеально подойдет грунт или трава. Если такой возможности нет, можно увести животное в тень, напомнила инструктор. Предостерегла специалист и от физических нагрузок.

«У собак брахиоцефальных пород и так затрудненное дыхание, и в жару им достаточно сложно. Но в принципе для любых пород в дневное время суток, когда максимальная температура, избегать больших физических нагрузок, избегать длительного нахождения животных на открытом солнце, и в обязательном порядке в любой момент должна быть доступна питьевая вода чистая», — пояснила Швец.

Эксперт предупредила о необходимости воды для собак, если им предстоит транспортировка в жаркий день. Некоторым породам также подойдут специальные охлаждающие попонки. В противном случае собаки могут получить тепловой удар, который можно распознать по нетвердой походке домашнего питомца, расширенным зрачкам и прерывистому дыханию.

При подозрении, что ваше животное получило солнечный удар, собаку необходимо поливать из холодного крана до тех пор, пока температура тела, дыхание и состояние зрачков на придут в норму.