Здоровье 18 марта 2024, 17:23 Кинезиолог Морозов рассказал, что ягодичные мышцы атрофируются из-за сидячего образа жизни

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Многим людям, чтобы встать после долгого сидения, нужно на что-то опереться, это происходит из-за атрофии ягодичных мышц. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал кинезиолог Петр Морозов.

Он подчеркнула, что, когда человек слишком много сидит, нагрузка на ягодицы становится слишком большой. Мышцы не могут с ней справиться и просто отключаются.

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«Она отключается за счет того, что она не может выдержать такую нагрузку. Даже веса собственного тела. Потому что все-таки человек „прямоходящий“, а не „много сидящий“», — отметил врач.

Он добавил также, что еще одна проблема, из-за которой перестают работать мышцы ягодиц, — неправильное выполнение упражнений в спортзале. Кинезиолог предостерег от сильного отведения таза назад при наклонах.

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