Кетогенная диета спасет от гриппа

Специалисты предлагают пересесть на кетогенную диету. Она включает много жиров и мало углеводов. Такое питание позволит защитить организм от вируса гриппа А.

Для эксперимента ученые взяли две группы грызунов — экспериментальную и контрольную. Первую посадили на кетоновую диету за неделю до инфицирования вирусом гриппа А.

Приготовленные для них блюда отличались высоким содержанием жиров, а вот у второй группы — углеводов. Благодаря этим веществам зверьки из первой группы легче перенесли заболевание, у них же отметили более высокую выживаемость.

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«Это открытие стало абсолютной неожиданностью для нас. Если мы поймем, как воспроизвести этот эффект, то у нас появится очень мощный метод для борьбы с гриппом и новый способ предотвращения дальнейшего распространения инфекции», — рассказал профессор иммунологии из Йельского университета (США) Акико Ивасаки,

Ученые объяснили причину эффективности кетоновой диеты при гриппе. Такой режим питания активирует клетки иммунной системы, способствующие выработке слизи, которая тормозит вирус гриппа А.

Во время кетогенной диеты нужно есть мясо, рыбу, птицу и некрахмалистые овощи. При ней 90% калорий организм получает из жиров, которые печень преобразует в кетоновые тела. А менее 1% калорий идут из углеводов, превращающихся в организме в глюкозу. Кетоновые тела поступают в мозг, после этого они служат альтернативным источником энергии вместо глюкозы.