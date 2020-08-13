Футболист и заслуженный мастер спорта России Александр Кержаков назвал самое эффективное упражнение на все группы мышц.

По его словам, самой действенной является известная многим любителям фитнеса планка.

«Планка — это упражнение на все группы мышц. В планке задействованы вообще все мышцы», — отметил спортсмен.

Чемпионка восточной Европы по тхэквондо Надежда Сенькова уточнила, что планка считается лучшим статическим упражнением. По ее словам, лучшее динамическое упражнение — берпи. Она подчеркнула, что лучше делать функциональные упражнения, которые объединяют в себе и статику, и динамику, информирует телеканал «Звезда».

Специалист объяснила, что берпи — это присед, упор и выпрыгивание вверх. Оно является функциональным и отлично поднимает пульс, включая в работу тело. Если усложнить упражнение, это сделает его универсальным.

«Допустим, если берпи сделать в динамике: человек приседает, делает упор на руки, выпрыгивает в прямое положение в опорную планку, снова прыгает в упор и выпрыгивает вверх. Получается и плиометрика, и статика», — рассказала спортсменка.

Она добавила, что при выполнении усложненного берпи в каком-то положении можно немного задержаться. Благодаря этому максимально прорабатывается все тело.