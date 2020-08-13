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    13 августа 2020, 12:12

    Кержаков назвал самое эффективное упражнение на все группы мышц

    Полина Петрова

    Футболист и заслуженный мастер спорта России Александр Кержаков назвал самое эффективное упражнение на все группы мышц.
    Кержаков назвал самое эффективное упражнение на все группы мышц

    По его словам, самой действенной является известная многим любителям фитнеса планка.

    «Планка — это упражнение на все группы мышц. В планке задействованы вообще все мышцы», — отметил спортсмен.

    Чемпионка восточной Европы по тхэквондо Надежда Сенькова уточнила, что планка считается лучшим статическим упражнением. По ее словам, лучшее динамическое упражнение — берпи. Она подчеркнула, что лучше делать функциональные упражнения, которые объединяют в себе и статику, и динамику, информирует телеканал «Звезда».

    Специалист объяснила, что берпи — это присед, упор и выпрыгивание вверх. Оно является функциональным и отлично поднимает пульс, включая в работу тело. Если усложнить упражнение, это сделает его универсальным.

    «Допустим, если берпи сделать в динамике: человек приседает, делает упор на руки, выпрыгивает в прямое положение в опорную планку, снова прыгает в упор и выпрыгивает вверх. Получается и плиометрика, и статика», — рассказала спортсменка.

    Она добавила, что при выполнении усложненного берпи в каком-то положении можно немного задержаться. Благодаря этому максимально прорабатывается все тело.

    Новости SMI.FM