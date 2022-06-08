Каждый пятый россиянин заявил о боязни заболеть оспой обезьян

Каждый пятый россиянин заявил, что боится подхватить оспу обезьян. При этом треть населения беспокоится о возможном заболевании близких. К таким выводам пришли специалисты «ВЦИОМ-Спутник».

Согласно результатам опроса, 21% россиян опасаются, что могут заболеть оспой обезьян. Еще 30% респондентов заявили, что беспокоятся о своих близких. Не боятся заразиться 64% участников исследования, а 4% затруднились ответить на вопрос.

Каждый четвертый опрошенный сказал, что хорошо осведомлен об оспе обезьян. Большинство признались, что слышали что-то про распространение оспы в Европе, но не знают деталей. Таких людей оказалось 60%, написал ТАСС. Впервые услышали о болезни 15% респондентов.

Опрос проводили по телефону 31 мая 2022 года. Всего на вопросы об оспе обезьян участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что подхвативший оспу обезьян становится опасен только в том случае, если на его коже и слизистых образуется сыпь. По его словам, распространение болезни влияет социальный слой.