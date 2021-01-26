Каждый пятый переболевший COVID-19 заметил выпадение волос

Специалисты обнаружили неожиданное последствие у переболевших COVID-19. У 20% пациентов происходит выпадение волос. Об этом сообщил ректор Сеченовского университета и академик РАН Петр Глыбочко.

«Из <…> неожиданных последствий можно выделить выпадение волос — это происходит у 20% людей. Остальные последствия закономерны: утомляемость, нарушение сна, тревога, одышка», — цитирует ТАСС его слова.

По его словам, при заболевании COVID-19 у 50-70% пациентов исчезает обоняние и вкусовосприятие, однако у большинства все приходит в норму.

Сеченовский университет принимает участие в масштабном международном исследовании по изучению долговременных последствий COVID-19. В рамках российской части исследования эксперты проводят опрос пациентов, которые были госпитализированы в больницы Сеченовского университета.

По мнению эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, к апрелю показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 могут снизиться аж вдвое. Но после возможно увеличение количества заразившихся коронавирусом в связи с сезонным всплеском.