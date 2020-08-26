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    26 августа 2020, 17:42

    Каждый москвич сможет подать заявку на тест вакцины от коронавируса

    Екатерина Керсипова

    Каждый житель Москвы сможет подать заявку, чтобы протестировать вакцину от коронавируса на третьем этапе испытаний. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в своем блоге.

    Помимо этого, глава столицы заявил, что в Москве начинаются пострегистрационные исследования отечественной вакцины от коронавируса. Они пройдут на базе местных больниц.

    Для того, чтобы подать заявку на тестирование вакцины, необходимо быть старше 18 лет. Кроме того, к тестам допустят москвичей, которые не болели COVID-19 и которые не имеют симптомов ОРВИ сейчас. Врачи будут тщательно проверять заявки и в итоге отберут 40 тысяч человек. Оставить свою кандидатуру можно на сайте mos.ru.

    По словам Собянина, в вакцине нет самого коронавируса, а значит, бояться нечего.

    «Кто-то может подумать, что введение такой вакцины опасно. Но это напрасные переживания. Препарат не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно. Участники исследований не будут являться носителями вируса», — подчеркнул мэр Москвы.

    Новости SMI.FM