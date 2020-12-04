Каждый десятый россиянин захотел привиться от коронавируса

Онлайн-сервис SuperJob провел опрос среди россиян и выяснил, что почти каждый 10-й готов сделать прививку от коронавируса. Также эксперты обнаружили, что среди желающих мужчин больше, чем женщин.

Участие в опросе приняли 1600 россиян старше 18 лет, передает РИА «Новости». Исследование проводили в первых числах декабря.

«Готов сделать вакцину в ближайшее время каждый 11-й россиянин (9%). Еще 21% скорее готов к вакцинации», — говорится в сообщении.

По данным сервиса, 13% опрошенных старше 45 однозначно готовы сделать прививку. 28% опрошенных заявили, что, вероятно, тоже не будут прививаться. Результаты исследования, которое провел сервис в ноябре, показали, что россияне предпочли бы отечественный препарат для вакцинации. Об этом сообщил 51% респондентов.

В Подмосковье уже заработали 70 пунктов вакцинации от коронавируса. Сначала прививку делают медикам и учителям.