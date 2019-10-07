Каждый десятый россиянин увидел в прививках вред

Прививки защищают от инфекций. В этом убеждены большинство россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. При этом 11% опрошенных видят в вакцинации опасность.

Большинство россиян считают, что прививки приносят больше пользы, чем вреда. Как заявили 57% респондентов, принявших участие в опросе, организованном Всероссийским центром изучения общественного мнения, прививки эффективно защищают от инфекций. Так считают респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (69%) и от 60 лет и старше (62%). Кроме того, в эффективность вакцинации верят жители населенных пунктов численностью от 100 до 500 тысяч человек (62%).

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В то же время немало россиян высказали уверенность, что прививки не приносят ни вреда, ни пользы — то есть фактически бесполезны. В этом убеждены 23% респондентов. При этом еще 11% опрошенных признались, что считают прививки опасными и от вакцинации они ждут больше вреда, чем пользы.

Опрос был проведен методом телефонного интервью, уточнило РИА «Новости». В нем согласились принять участие 1600 совершеннолетних россиян. Как отметили во ВЦИОМ, погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.