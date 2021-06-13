Каждая пятая проверка антикоронавирусных мер выявила нарушения в Москве

Столичные объекты общепита и транспорт проверили на соблюдение антикоронавирусных мер. Нарушения выявили более чем в 20% случаях, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Управлением Роспотребнадзора по городу Москве за 12 и 13 июня соблюдение противоэпидемических мероприятий проверено на 334 объектах, включая объекты торговли, общественного питания, транспорта, проведения массовых мероприятий», — заявили на сайте ведомства.

По итогам проверки оказалось, что требования не выполняются на 71 предприятии. Пять объектор общепита опечатали из-за грубых нарушений санитарно-эпидемиологических мер. В большинстве случаев не было социальной разметки и термометрии.

Еще специалисты Роспотребнадзора выяснили, что не везде контролируется наличие масок и перчаток у посетителей. Также в некоторых организациях сотрудники работали со спущенными масками.

В Роспотребнадзоре пояснили, что проверки организовали в связи с ростом заболеваемости ковидом в городе. При этом проверки соблюдения антикоронавирусных мер будут продолжаться и дальше.