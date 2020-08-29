Казахстанскую вакцину от коронавируса допустили к клиническим испытаниям

Всемирная организация здравоохранения разрешила врачам Казахстана проводить клинические испытания новой вакцины от коронавируса. Также в перечень допущенных к исследованиям вошли 32 препарата, разработанные в другие странах.

Проводить клинические испытания разрешили компаниям и научным институтам из России, Великобритании, Китая и США, сообщает агентство «Казанинформ».

В Казахстане перспективную вакцину разработали сотрудники Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности комитета науки Министерства образования и науки страны. Они использовали в своей работе штамм вируса, выделенный у заболевших в республике. Казахстанские специалисты собираются начать клинические испытания своего препарата от COVID-19 уже в сентябре.

Ранее стало известно, что Россия отправила в Казахстан военных врачей для борьбы с коронавирусом. Отечественные специалисты полетели в два военных госпиталя в Нур-Султане и Алма-Ате. В состав подразделений вошли военные анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и терапевты, сообщила Газета.ру.