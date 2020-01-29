Казахстан приостановит сообщение с Китаем из-за коронавируса

Кроме того временно не одобряются визы китайским гражданам. Такие меры связаны с развитием нового вида пневмонии, который атакует КНР.

На данный момент в Казахстане нет зараженных жителей. Проверки проводятся постоянно, вопрос находится под особым контролем.