Казахстан приостановит сообщение с Китаем из-за коронавируса
С 3 февраля власти Казахстана решили приостановить воздушное сообщение с Китаем, с 29 января — пассажирские автобусные поездки, с 1 февраля не получится воспользоваться поездами в оба направления, написала газета «Известия» со ссылкой на сайт правительства страны.
Кроме того временно не одобряются визы китайским гражданам. Такие меры связаны с развитием нового вида пневмонии, который атакует КНР.
На данный момент в Казахстане нет зараженных жителей. Проверки проводятся постоянно, вопрос находится под особым контролем.