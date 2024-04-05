05 апреля 2024, 11:45
Каролинский институт: физические нагрузки не влияют на развитие заболеваний у носителей постковидного синдрома
Специалисты из шведского Каролинского института после проведенных исследований выяснили, что интенсивные физические нагрузки не способствуют развитию различных заболеваний у носителей постковидного синдрома. Об этом сообщил «Ридус».
Эксперимент показал, что пациенты с постковидом так же хорошо переносят нагрузки, как и здоровые люди.
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Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пациентам с постковидным синдромом избегать физической активности, так как она может вызвать миопатию, тахикардию и боль в мышцах.
Исследования
Ученые
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