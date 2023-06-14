Эксклюзив 14 июня 2023, 18:25 Кардионколог Ольга Козлова рассказала, как важно следить за сердцем при лечении рака

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Современные методы лечения онкозаболеваний значительно повысили выживаемость пациентов. Однако осложнения после противоопухолевой терапии иногда оказывают негативное воздействие и на сердечно-сосудистую систему, вызывая кардиотоксичность. Кто больше всего подвержен этому риску и как с ним бороться? Об этом в беседе с «360» рассказала кардиоонколог, заведующая поликлиническим отделением клиники «Евроонко» Ольга Козлова.

Кардиотоксичность — это явление, когда химиопрепараты оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. При этом побочные эффекты могут проявиться не только во время лечения, но и спустя годы после его завершения.

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«Кардиотоксические эффекты химиотерапии возникают далеко не у всех онкобольных. Риску подвержены прежде всего пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилые люди. Однако важно помнить, что некоторые препараты и их комбинации могут оказать негативное воздействие и на пациентов без факторов риска. К примеру, введение антрациклинов может спровоцировать развитие кардиомиопатии и сердечной недостаточности. Поэтому во время лечения рака важно быть в контакте с кардиоонкологом, который досконально изучит ваш анамнез, проанализирует все риски и поможет их минимизировать», — отметила Ольга Козлова.

Кардиоонкологи делят факторы риски на два типа: модифицируемые и немодифицируемые. К первой категории относятся факторы, которые пациент способен контролировать. Например, образ жизни и вредные привычки, а также вытекающие из них клинико-лабораторные показатели — масса тела, уровень артериального давления и холестерина. Немодифицируемые факторы — то, на что пациент не может самостоятельно оказать влияние. Сюда относят различные врожденные особенности организма и патологии. Каждый человек может себя защитить от многих осложнений на сердце, если будет придерживаться здорового образа жизни.

«Чтобы не полагаться во всем на медицину, надо заниматься самодисциплиной и отказаться от вредных привычек — курения, злоупотребления спиртным, переедания, недосыпа. Уже это значительно облегчит работу вашего сердца. Следует помнить и о важности физической активности. Поддерживает сердце в тонусе спортивная ходьба или другиеумеренные физические нагрузки. Здоровый образ жизни — самый эффективный и доступный способ защитить свой организм», — подчеркнула доктор.

В тяжелых случаях от кардиотоксичности могут защитить специальные препараты — кардиопротекторы. Однако их нельзя использовать до консультации с профильными специалистами.

«Кардиопротекторы устраняют дисфункцию сердечной мышцы и предупреждают ее поражение при лечении химиопрепаратами. Защитный эффект кардиологических препаратов заключается в снижении артериального давления, улучшении проходимости сосудов, профилактике атеросклероза и тромбоза в коронарных артериях», — рассказала Ольга Козлова.

Она подчеркнула, что при лечении сердечно-сосудистых заболеваний следует минимизировать поток негативных эмоций и стресса, ведь все переживания так или иначе отражаются на здоровье человека или его способности принимать взвешенные решения. Резюмируя, доктор призвала «слушать» свое сердце и не игнорировать его сигналы.

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