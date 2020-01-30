Кардиологическое отделение для младенцев открыли на Урале
В Свердловской области после ремонта открылось кардиоревматологическое отделение Областной детской клинической больницы. Он может одновременно принять 1500 пациентов. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Отделение лечит больных от рождения до 17 лет. Там можно провести полный цикл диагностики, лечения и реабилитации пациентов.
После обновления помощь детям стала еще более комфортной и доступной. В больнице разделили потоки круглосуточного и дневного стационаров.