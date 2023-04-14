Здоровье 14 апреля 2023, 15:56 Кардиологи Университетской больницы Хуана Рамона Хименеса рассказали о вреде дневного сна Врачи больницы Хуана Рамона Хименеса посоветовали не спать днем больше 30 минут

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Длительный дневной сон может быть крайне вреден для организма. К такому выводу пришли кардиологи из Университетской больницы Хуана Рамона Хименеса в Уэльве. Об этом сообщила «Центральная служба новостей».

В исследовании приняли участие порядка 20 тыс. выпускников вузов страны. По результатам исследования специалисты пришли к выводу, что днем лучше не спать больше получаса. В противном случае риск развития фибрилляции предсердий с нарушением сердечного ритма увеличивается на 90%, написала «Экономика сегодня».