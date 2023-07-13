Здоровье 13 июля 2023, 04:57 Кардиологи составили недельное меню для здорового сердца Телеканал «Доктор»: для стабильной работы сердца следует есть рыбу, орехи и бобовые Freepik

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Международная группа ученых вывела формулу самого подходящего питания для здоровья сердца. Об этом сообщил телеканал «Доктор» в своем Telegram-канале.

Исследователи сравнили рацион 245 тысяч человек из 80 стран мира. Это помогло им создать идеальную схему, чтобы минимизировать риски возникновения сердечных заболеваний.

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«Каждый прием пищи должен содержать овощи или фрукты. Самые полезные для сердца: гранат, бананы, хурма, помидоры, тыква, лук, болгарский перец», — сказано в сообщении.

Еще одним правилом является обязательное употребление молочных продуктов. В них содержится много кальция и калия, которые защитят от стенокардии и гипертонии. Также один раз в день следует есть орехи.

«Идеально: грецкие орехи, миндаль, фундук, кедровые орешки и фисташки. Они нормализуют артериальное давление, снижают уровень холестерина, повышают эластичность стенок сосудов», — написано в посте.

Чтобы нормализовать уровень холестерина, нужно три-четыре раза в неделю употреблять бобовые. В том числе как минимум два раза в семь дней важно включать в рацион рыбу. Длинноцепочечные омега-3 и полиненасыщеные жирные кислоты, содержащиеся в ней, минимизирует вероятность тромбоза и улучшают кровообращение. Однако от рыбных продуктов в жареном виде лучше отказаться.

Ранее кардиолог Грант Шехян сообщил, как не превратить крупы в «яд» для сердца. По ее словам, следует отказаться от каш со сливочным маслом.