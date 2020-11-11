Кардиологи рассказали о продукте, употребление которого продлевает жизнь
Специалисты Американской кардиологической ассоциации рассказали о продукте, употребление которого продлевает жизнь. По их словам, можно снизить риск преждевременной смерти, если регулярно есть перец чили, сообщил телеканал Fox.
Врачи изучили 4729 исследований из пяти ведущих мировых баз данных здравоохранения. Они сравнили показатели 570 000 человек в США, Италии, Китае и Иране. Люди, у которых острый перец был включен в рацион, умирали от сердечно-сосудистых недугов реже на 26%, от онкологических заболеваний — на 23%, а по другим причинам — на 25% в сравнении с теми, кто этот продукт не ест, пишет ИА НСН.
В настоящий момент действие полезных элементов перца на организм недостаточно изучено. При этом учеными установлено, что чили обладает противовоспалительным, антиоксидантным и противоопухолевым действием. Помимо прочего, употребление этого продукта регулирует уровень глюкозы в крови.