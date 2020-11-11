Кардиологи рассказали о продукте, употребление которого продлевает жизнь

Врачи изучили 4729 исследований из пяти ведущих мировых баз данных здравоохранения. Они сравнили показатели 570 000 человек в США, Италии, Китае и Иране. Люди, у которых острый перец был включен в рацион, умирали от сердечно-сосудистых недугов реже на 26%, от онкологических заболеваний — на 23%, а по другим причинам — на 25% в сравнении с теми, кто этот продукт не ест, пишет ИА НСН.

В настоящий момент действие полезных элементов перца на организм недостаточно изучено. При этом учеными установлено, что чили обладает противовоспалительным, антиоксидантным и противоопухолевым действием. Помимо прочего, употребление этого продукта регулирует уровень глюкозы в крови.