Кардиологи назвали неочевидную причину инфаркта

Свыше 90% людей с сахарным диабетом II типа входят в повышенную зону риска. Первые 10 лет заболевание особенно сильно воздействует на сердце, тем самым порождая инфаркт или инсульт.

Вредные привычки, нездоровый образ жизни и хронические заболевания также могут стать причиной инфаркта.

Врачи перечислили незаметные признаки сердечного приступа: повышенное потоотделение, посинение губ, неприятное ощущение в груди, боли под лопаткой, в животе или руке, отметила «ПолитРоссия».

Инфаркт миокарда или сердечный приступ — одна из клинических форм ишемической болезни сердца. В основном он проявляется интенсивной болью за грудиной. Пациент может жаловаться на чувство дискомфорта в груди, боли в животе, горле, руке, лопатке. Часто человек не чувствует боль, что типично для пациентов с сахарным диабетом.