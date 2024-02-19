Здоровье 19 февраля 2024, 15:54 Кардиологи из клиники Мейо: растительная пища с клетчаткой снизит риски развития болезней сердца

Читать 360tv в

Американские кардиологи из клиники Мейо напомнили, что растительная пища с высоким содержанием клетчатки снизит уровень холестерина и предотвратит развития болезней сердца. Об этом сообщил сайт medicalxpress.com.

Врачи отметили, что клетчаткой богаты цельнозерновые продукты, свежие фрукты и овощи. Также для профилактики болезней сердца стоит сократить потребление красного мяса, полуфабрикатов, фастфуда и чипсов.

Реклама

Кроме того, насыщенные жиры стоит заменить ненасыщенными. Они содержатся в оливковом масле, орехах, авокадо и семенах, сообщили «Дни.ру».