02 марта 2023, 11:01
Кардиолог Золотарева рассказала о болезнях, которые сопровождаются низким давлением
Пониженное артериальное давление может предупреждать человека о язвах желудка и нарушениях в работе почек. Об этом рассказала врач-кардиолог Наталия Золотарева в беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, зачастую гипотония может быть физиологической и проявляться у молодых людей худощавого телосложения.
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Если же понижению давления сопутствуют неприятные симптомы в виде утомляемости и головокружения, то это может указывать на патологии почек, проблемы с эндокринной системой и язвы желудка.
Врачи
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