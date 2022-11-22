Здоровье 22 ноября 2022, 13:19 Кардиолог Золотарева дала советы о том, как действовать во время гипертонического криза Кардиолог Золотарева посоветовала пить успокаивающие таблетки при гипертоническом кризе РИА «Новости»

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Во время гипертонического криза у человека значительно повышается давление и ухудшается самочувствие. Врач-кардиолог Наталия Золотарева рассказала, что делать в случае подобного недуга. Об этом сообщил LIFE.

Гипертонический криз может стать причиной поражения сердца, мозга, печени и почек. Обнаружить проблему можно при головной боли, тошноте, головокружению, бледности или гиперемии. Если вы столкнулись с таким состоянием, специалист посоветовала занять удобное сидячее или лежачее положение, опустить ноги и руки в горячую воду, а также выпить успокоительное.

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Однако ряд симптомов говорит о том, что необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Среди них — заторможенность или заглушенность, нарушение или потеря сознания, ощущение боли в области груди, отдышка, повышенное сердцебиение. Кроме того, насторожиться стоит после проблем со зрением и перекоса лица.

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