Кардиолог заявил, что некоторым людям не стоит посещать баню

Людям, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и варикозного расширения вен, необходимо отказаться от посещения бани. Таким мнением поделился кардиолог Юрий Серебрянский. Об этом сообщила «Москва 24».

Врач подчеркнул, что если люди с такими заболеваниями все же будут ходить в баню, это может обернуться гипертоническим кризом. Если же желание посетить баню все же велико, лучше не подниматься выше средней полки. При этом рядом должен находиться человек, который способен оказать первую помощь в случае неприятности.

«Если у человека имеется заболевание сердечно-сосудистой системы, ишемическая болезнь, гипертония, пороки сердца, ревматизм, то, конечно, баня должна ограничиваться обычной помывкой и не на верхней полке, а где-то на нижней или средней», — подчеркнул врач.

Он подчеркнул, что для здорового человека температура в бане не должна превышать 60 градусов. При этом не стоит посещать баню в состоянии алкогольного опьянения, так как спиртное может изменить артериальное давление и вызвать инфаркт и мозговой инсульт, передали NEWS.ru.