Кардиолог Васильева посоветовала не пить витамины и лекарства для сердца без назначения врача

Главный внештатный специалист-кардиолог департамента здравоохранения Москвы Елена Васильева объяснила, почему самолечение, а также бесконтрольное употребление лекарственных препаратов и витаминов может нанести вред здоровью. Об этом написало РИА «Новости».

По ее словам, избыток витаминов не менее опасен, чем их недостаток. Кроме того, кардиолог посоветовала контролировать показатели артериального давления, где значения выше 130 на 80 могут нести опасность.

«Если при измерении артериального давления в покое появляются цифры выше 130 на 80, стоит обратить на это внимание и посоветоваться с врачом», — процитировало РИА ФАН слова Васильевой.

Кардиолог напомнила, что высокое давление, а также бесконтрольный прием препаратов могут увеличить вероятность развития острого инфаркта миокарда.