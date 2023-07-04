Здоровье 04 июля 2023, 23:37 Кардиолог Варфоломеев: переработанное мясо способно закупорить кровеносные сосуды

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Употребление переработанного и консервированного мяса негативно сказывается на здоровье сосудов и провоцирует их закупоривание. Об этом сообщил врач-кардиолог Олег Варфоломеев сайту «МедикФорум».

По словам специалиста, нарушение циркуляции крови может привести к развитию инфарктов, инсультов и нарушениям в работе почек. Основной причиной закупоривания сосудов является неправильное питание.

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Врач призвал россиян сократить употребление жирной пищи, фастфуда и промышленной выпечки, сообщил «ФедералПресс».