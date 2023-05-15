Здоровье 15 мая 2023, 12:35 Кардиолог Варфоломеев объяснил, какими полезными свойствами обладает хурма Кардиолог Варфоломеев: хурма поможет снизить уровень холестерина

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Врач-кардиолог Олег Варфоломеев в разговоре с изданием MedikForum.ru расскзаал, что хурму следует добавить в пищу людям, чьи показатели крови показывают высокий холестерин. По его словам, фрукт способен снижать этот показатель благодаря богатому содержанию танинов и клетчатки.

Помимо танинов и клетчатки, хурма имеет в своем составе минералы, витамины и пищевые волокна. Иммунитет человека укрепиться за счет содержания в хурме антиоксидантов, написали «Народные новости».

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Добавив в свой рацион питания хурму, человек защитит себя от преждевременного старения и стресса, резюмировал кардиолог.