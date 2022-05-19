Кардиолог указал на позитивное влияние пуэра при диабете

Врач-кардиолог Герман Гандельман заметил, что снизить уровень сахара при диабете поможет постферментированный чай пуэр благодаря полифенолам и антиоксидантам. Специалиста процитировало РИА ФАН.

Гандельман обратил внимание на то, что полифенолы способствуют вхождению сахара в клетки, и сахар в крови снижается. А антиоксиданты усиливают чувствительность к инсулину.

Врач заверил, что регулярное употребление пуэра поможет ослабить влияние сахара на кровеносные сосуды. Это снизит риск развития почечной недостаточности, слепоты и инфарктов.