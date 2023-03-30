Здоровье 30 марта 2023, 16:53 Кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал, как помочь человеку при остановке сердца

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Если у человека остановилось сердце, то спасти его сможет только незамедлительная реакция окружающих. Об этом сообщил сайт «А теперь внимание!».

Первым делом нужно вызвать скорую. Пока пациент дожидается приезда медиков, ему нужно начать делать непрямой массаж сердца.

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«Единственное, чем мы можем помочь — это, во-первых, непрямой массаж сердца. Во-вторых, вызов скорой помощи, чем она раньше приедет, тем, соответственно, шансы на спасение выше», — заявил Тамаз Гаглошвили.

Как добавила «Свободная пресса», спасти человека самостоятельно без специального оборудования все равно не получится. Можно только помочь ему дождаться приезда врачей.

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