Кардиолог Сыров рассказал, нужно ли лечить экстрасистолы

Экстрасистолы, или преждевременные сердечные сокращения, наблюдаются у многих людей — даже у тех, у кого нет проблем с сердцем. Кардиолог Андрей Сыров в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, в каких случаях нужно обращаться к врачу.

По словам специалиста, экстрасистолы встречаются примерно у 70% взрослого населения. Если сокращения никак не беспокоят, к врачу можно не обращаться. Однако слишком частые сокращения — повод для беспокойства.

«Если экстрасистол очень много — это не менее 10% от частоты сердечных сокращений за сутки. Сердечко у нас стучит где-то 100-110 тысяч ударов в сутки. Если это 10-11 тысяч экстрасистол — это очень серьезно, нужно решать вопрос, что в такой ситуации делать. Если экстрасистол 600, 700, 800, даже несколько тысяч за сутки — это безопасно, но, к сожалению, достаточно часто может приводить к тому, что страдает качество жизни. Человеку кажется, что у него внутри что-то переворачивается, возникают паузы и так далее. Вы должны четко понять, что угрозы это не несет», — рассказал врач.