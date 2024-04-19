Здоровье 19 апреля 2024, 11:44 Кардиолог Степаненко рассказал, что перенесшим инфаркт водителям могут запретить управлять автомобилем

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Кандидат медицинских наук, кардиолог Иван Степаненко в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что водителям, которые перенесли инфаркт миокарда, могут запретить управлять автомобилем.

В законодательстве действительно нет запрета на управление автомобилем после инфаркта, однако важно получить консультацию у лечащего врача. Как раз он и может запретить садиться за руль.

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«Решение о возвращении к управлению автомобилем должно основываться на профессиональной оценке состояния здоровья», — сказал медик.

В период восстановления пациента врач сможет по-настоящему оценить его индивидуальные физические и когнитивные способности.