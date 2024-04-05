Здоровье 05 апреля 2024, 13:04 Кардиолог Степаненко предостерегла водителей от приема корвалола

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Корвалол, который принимают многие сердечники, не стоит пить перед тем, как садиться за руль. Об этом «Газетае.Ru» рассказал кардиолог и терапевт Иван Степаненко.

Он объяснил, что из-за содержащегося в каплях фенобарбитала они обладают снотворным действием. Кроме того, из-за приема корвалола может снижаться уровень внимания и концентрации.

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Как добавил НСН, если человек собрался вести машину, то за несколько часов до этого лучше отказаться от приема препарата.

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