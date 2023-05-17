Здоровье 17 мая 2023, 10:59 Кардиолог Соколов назвал здоровый образ жизни лучшей профилактикой артериальной гипертензии

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Артериальную гипертензию, которая характеризуется выраженным повышением давления, провоцируют вредные привычки и злоупотребление соленой пищей. Об этом сообщил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Денис Соколов в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, лучшей профилактикой гипертонических кризов станет ведение здорового образа жизни. Также необходимо регулярно следить за показателями давления и при необходимости обращаться за консультацией к врачу.

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Кардиолог отметил, что лечить артериальную гипертензию самостоятельно нельзя.