17 мая 2023, 10:59
Кардиолог Соколов назвал здоровый образ жизни лучшей профилактикой артериальной гипертензии
Артериальную гипертензию, которая характеризуется выраженным повышением давления, провоцируют вредные привычки и злоупотребление соленой пищей. Об этом сообщил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Денис Соколов в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, лучшей профилактикой гипертонических кризов станет ведение здорового образа жизни. Также необходимо регулярно следить за показателями давления и при необходимости обращаться за консультацией к врачу.
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Кардиолог отметил, что лечить артериальную гипертензию самостоятельно нельзя.
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