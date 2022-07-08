Кардиолог Соколов назвал симптомы, которые могут указывать на развитие болезней сердца

Боли в области сердца и за грудиной во время ходьбы или даже в состоянии покоя должны настораживать человека, поскольку могут сообщать ему о развитии болезней сердца. Об этом «Газете.ru» рассказал врач-кардиолог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Денис Соколов.

«К другим важным симптомам относятся: чувство нехватки воздуха при ходьбе; отеки нижних конечностей; учащенное сердцебиение; изжога, не связанная с приемом пищи; повышение артериального давления выше 135/85 миллиметров ртутного столба», — добавил Соколов.

Медик посоветовал россиянам посещать врача-кардиолога не реже одного раза в год.

«Даже при полном отсутствии симптомов, если у вас имеется предрасположенность к ССЗ, или есть близкие родственники, страдающие этим заболеванием, посещать кардиолога рекомендуется не реже одного раза в год», — процитировал «Ридус» кардиолога.

Специалист отметил, что распространенными факторами риска инфаркта и инсульта являются избыточный вес, курение, чрезмерное употребление алкоголя, поваренной соли и животных жиров.