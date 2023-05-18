Здоровье 18 мая 2023, 18:51 Кардиолог Соколов дал советы о том, как измерить артериальное давление Кардиолог Соколов посоветовал измерять артериальное давление в спокойной обстановке

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Измерять артериальное давление стоит в спокойной обстановке, чтобы результат был наиболее точным. Такой информацией поделился кардиолог Денис Соколов. Об этом сообщило РИАМО.

Если же перед измерением давления вы занимались физической активностью, то стоит несколько минут передохнуть. Не стоит также измерять давление после употребления кофе или курения. После подобных действий стоит подождать по меньшей мере полчаса, написал сайт kp.ru.

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«Рука, на которой измеряется давление, ни в коем случае не держится на весу. Ее необходимо поставить на стол, расслабить и зафиксировать в одном положении», — пояснил врач.