09 февраля 2023, 22:19
Кардиолог Синкевич поделился советами для здоровья сердца
Кардиолог Синкевич посоветовал уделять спорту 150 минут в неделю для здоровья сердца
Для поддержания здоровья сердца необходимо заниматься спортом. Таким мнением поделился кардиолог, кандидат медицинских наук Денис Синкевич. Об этом сообщила «Москва 24».
Специалист пояснил, что взрослым необходимо тратить на спорт 150-300 минут в неделю при умеренных нагрузках. Если же нагрузки интенсивные, то достаточно будет 75-150 минут в неделю.
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При чем в качестве умеренной нагрузки подойдет даже уборка с помощью пылесоса или обычная ходьба в среднем темпе, написал сайт aif.ru.
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