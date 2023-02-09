Здоровье 09 февраля 2023, 22:19 Кардиолог Синкевич поделился советами для здоровья сердца Кардиолог Синкевич посоветовал уделять спорту 150 минут в неделю для здоровья сердца

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Для поддержания здоровья сердца необходимо заниматься спортом. Таким мнением поделился кардиолог, кандидат медицинских наук Денис Синкевич. Об этом сообщила «Москва 24».

Специалист пояснил, что взрослым необходимо тратить на спорт 150-300 минут в неделю при умеренных нагрузках. Если же нагрузки интенсивные, то достаточно будет 75-150 минут в неделю.

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При чем в качестве умеренной нагрузки подойдет даже уборка с помощью пылесоса или обычная ходьба в среднем темпе, написал сайт aif.ru.

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