Кардиолог Шугушев предупредил об опасности самолечения при высоком давлении

Многие при повышенном давлении приходят в аптеку и покупают лекарства по совету фармацевта. Однако это может быть опасным для здоровья, ведь аптекарь не несет никакой ответственности за то, что посоветовал клиенту, а самолечение может увеличить риск инфаркта или инсульта. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал врач-кардиолог Заур Шугушев.

«Самолечение сердечно-сосудистых заболеваний случайными лекарствами из аптеки, которые вы купили по совету продавца или друзей, всегда приводит к большим проблемам. На этот счет были проведены большие исследования в Англии и Америке. В результате было доказано, что люди, которые при повышенном давлении занимаются самолечением, к сожалению, на 40% чаще получают различные осложнения, такие как инфаркт, инсульт и сахарный диабет», — рассказал врач.

Если повышенное давление сочетается с дискомфортом в области грудной клетки, нужно вызывать скорую помощь. Если вас не забрали на скорой, нужно обратиться к врачу на следующий день и проверить состояние сердечно-сосудистой системы.