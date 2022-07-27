Кардиолог Шугушев перечислил симптомы «немого инфаркта»

Чаще всего при инфаркте у людей возникает сильная боль в груди, но бывает и так называемый «немой инфаркт», который убивает человека незаметно. О симптомах такого инфаркта в эфире радио Sputnik рассказал кардиолог Заур Шугушев.

При немом инфаркте происходит некроз тканей сердца, но человек не чувствует боли и ощущает себя вполне удовлетворительно. Часто немой инфаркт настигает людей с сахарным диабетом второго типа, поскольку болезнь поражает нервные окончания.

Однако некоторые симптомы все же есть. Например, это необоснованный страх смерти. Он возникает из-за того, что что во время гибели клеток миокарда происходит выброс определенных веществ, которые влияют на нервную систему именно таким образом.

«Другой часто встречающийся симптом — это резкая необъяснимая слабость. Еще может выступить холодный липкий пот — не такой, к которому мы привыкли при физических нагрузках. И четвертый симптом — это дискомфорт в нетипичных местах вроде челюсти, в левой руке или где-то в животе, около шеи», — рассказал врач.