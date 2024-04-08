Здоровье 08 апреля 2024, 15:27 Кардиолог Шехян посоветовал носить одежду из плотной ткани и длинные носки, чтобы защититься от клещей

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Клещи являются возбудителями энцефалита и боррелиоза, поэтому нужно внимательнее подходить к выбору одежды для прогулок на свежем воздухе. Об этом News.ru рассказал доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения, кардиолог Грант Шехян.

Он объяснил, что для отдыха на природе нужно выбирать закрытую обувь и одежду. Особое внимание стоит уделить щиколоткам и запястьям, где кожа более тонкая. Также врач посоветовал выбирать плотные и светлые ткани, на которых будет легче заметить клеща.

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«Обувь должна быть высокой, а штанины необходимо заправить в длинные носки», — подчеркнул врач.

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