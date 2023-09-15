15 сентября 2023, 15:28
Кардиолог Шехян опроверг миф о пользе коньяка для сосудов
Принято считать, что коньяк полезен для сосудов и стабилизации давления, однако это является заблуждением. Об этом сообщил врач-кардиолог Грант Шехян в беседе с Life.
По словам специалиста, алкогольный напиток расширяет сосуды и снижает давление. Кроме того, чрезмерное употребление коньяка вредит работе печени, поджелудочной железы и почек.
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Врач отметил, что коньяк воспринимается многими людьми как более мягкий напиток из-за медленного всасывания, однако именно он вызывает стремительный алкоголизм.
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