Здоровье 15 сентября 2023, 15:28 Кардиолог Шехян опроверг миф о пользе коньяка для сосудов

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Принято считать, что коньяк полезен для сосудов и стабилизации давления, однако это является заблуждением. Об этом сообщил врач-кардиолог Грант Шехян в беседе с Life.

По словам специалиста, алкогольный напиток расширяет сосуды и снижает давление. Кроме того, чрезмерное употребление коньяка вредит работе печени, поджелудочной железы и почек.

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Врач отметил, что коньяк воспринимается многими людьми как более мягкий напиток из-за медленного всасывания, однако именно он вызывает стремительный алкоголизм.