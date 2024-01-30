Здоровье 30 января 2024, 13:07 Кардиолог Шехян: гранатовый сок и черноплодная рябина помогут снизить давление

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Гранатовый сок и черноплодная рябина прямо воздействуют на уровень артериального давления, быстро понижая его. Об этом сообщил врач-кардиолог Грант Шехян в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, в этих продуктах содержится большое количество витамина С и микроэлементов, которые замедляют действие ангиотензина — вещества, сужающего сосуды. При этом гранаты и черноплодная рябина противопоказаны гипотоникам.

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Для нормализации уровня артериального давления и улучшения состояния стенок сосудов как гипертоникам, так гипотоникам врач посоветовал добавить в рацион цитрусовые, шпинат, орехи и имбирь.