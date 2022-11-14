Здоровье 14 ноября 2022, 19:43 Кардиолог Шатунова дала советы о том, как избежать сахарного диабета Кардиолог Шатунова предложила избавиться от лишнего веса, чтобы снизить риск диабета

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Многие люди сталкиваются с проблемой повышенного уровня холестерина. Врач-кардиолог Юлия Шатунова рассказал, как снизить его, а также уменьшить риск возникновения сахарного диабета. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо отказаться от продуктов, в которых большое содержание насыщенных жиров. Среди них — красное мясо, сало, яйца, кисломолочные продукты с повышенным уровнем жира. Кроме того, по словам эксперта, важным этапов улучшения здоровья является похудение.

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«Обязательно займитесь спортом, похудейте. После 35–40 лет это уже не только вопрос эстетики, это продление жизни. Лишний вес провоцирует развитие атеросклероза и сахарного диабета второго типа», — рассказала Шатунова.

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