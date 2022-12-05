05 декабря 2022, 14:27
Кардиолог Шарафеев рассказал, какие симптомы характерны для инфаркта
Кардиолог Шарафеев: для инфаркта свойственны боль в области желудка и тошнота
Врач-кардиолог Айдар Шарафеев в разговоре с «Известиями» рассказал, что инфаркт можно заподозрить по сильной боли в области желудка, тошноте и жжении в челюсти.
По его словам, многие связывают такие симптомы с отравлением, однако кардиограмма может показать инфаркт, написало ИА Nation News.
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«Однако самая страшная форма инфаркта — это внезапная сердечная смерть, когда люди на фоне полного здоровья внезапно умирают. Эта форма инфаркта характерна в случае обширного поражения», — сообщил медик.
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Он пояснил, что такой инфаркт сопровождается разрывом сердечной мышцы, либо нарушением ритма.
Врачи
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