Здоровье 05 декабря 2022, 14:27 Кардиолог Шарафеев рассказал, какие симптомы характерны для инфаркта Кардиолог Шарафеев: для инфаркта свойственны боль в области желудка и тошнота

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Врач-кардиолог Айдар Шарафеев в разговоре с «Известиями» рассказал, что инфаркт можно заподозрить по сильной боли в области желудка, тошноте и жжении в челюсти.

По его словам, многие связывают такие симптомы с отравлением, однако кардиограмма может показать инфаркт, написало ИА Nation News.

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«Однако самая страшная форма инфаркта — это внезапная сердечная смерть, когда люди на фоне полного здоровья внезапно умирают. Эта форма инфаркта характерна в случае обширного поражения», — сообщил медик.

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Он пояснил, что такой инфаркт сопровождается разрывом сердечной мышцы, либо нарушением ритма.