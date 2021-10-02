Кардиолог Сергей Иванов рассказал, какие продукты могут вызвать гипертонию

Врач-кардиолог Сергей Иванов рассказал, что с целью предотвращения развития гипертонии следует отказаться от употребления полуфабрикатов. В запретный список попали сосиски, пельмени и колбаса. Также специалист раскрыл причины заболевания и назвал способы его лечения, написала «Парламентская газета».

Чаще всего развитие гипертонии связано с малоподвижным образом жизни, стрессами, вредными привычками и избыточным весом. По словам врача-кардиолога госпиталя для ветеранов войн № 2 департамента здравоохранения Москвы Сергея Иванова, дополнительным фактором развития гипертонии является сахарный диабет. Не менее важным условием для сохранения здоровья является правильное питание.

«Нужно употреблять меньше соли, исключить из своего рациона огромное количество полуфабрикатов, придерживаться рационального питания, чтобы не было избыточной массы тела, которая приводит к гипертонии. Также нужно есть меньше продуктов, имеющих в своем составе жиры животного происхождения. Если говорить о неправильных продуктах, то это, как правило, наиболее дешевые: сосиски, где содержится много жира, колбаса, пельмени. Полезно есть хороший полноценный белок — мясо, рыбу и овощи», — рассказал специалист.

Также, по словам Сергея Иванова, с целью предотвращения риска развития гипертонии тем россиянам, которые проводят много времени в сидячем положении за компьютером, необходимо каждые 40-45 минут вставать из-за стола и подвигаться, чтобы снять нагрузку с позвоночника. Врач посоветовал хотя бы раз в месяц проверять артериальное давление, а также следить за уровнем сахара в крови. По словам медика, запущенные стадии заболевания могут привести к развитию инфарктов, инсультов, повреждению почек и другим болезням.

Ранее россиянам с повышенным артериальным давлением рекомендовали ограничить потребление кофе.