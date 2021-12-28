Кардиолог Сергеева рассказала о природе расстройств пищевого поведения

Расстройства пищевого поведения (РПП) — группа психологических расстройств разной тяжести, которые далеко не всегда напрямую связаны с весом человека. Об этом «Известиям» рассказала врач-кардиолог Дарья Сергеева.

«Это поведенческие расстройства, к их проявлениям относятся: сильная фиксация на весе и массе тела, постоянные мысли, страхи и чувство вины и стыда, связанные с приемами пищи и собственным весом, многочисленные попытки снизить вес и качели массы тела, потеря контроля над количеством съеденного, еда вне голода. Разнообразные многочисленные правила в питании (ем только белки, только растительное, только красного цвета) — являются симптомом одного из современных расстройств пищевого поведения — орторексии (навязчивого стремления к „правильному питанию“)», — рассказала врач.

Расстройства пищевого поведения бывают разной тяжести. Например, компульсивные переедания часто проходят сами по себе, а вот анорексия или булимия без медицинской помощи могут привести к летальному исходу.

По словам врача, человека со здоровым пищевым поведением можно отличить по трем аспектам: голод, насыщение и потребность в конкретной пище.

«Человек ест тогда, когда испытывает голод, а не по времени или за компанию, а прекращает есть тогда, когда почувствует насыщение, и выбирает еду исходя из потребностей организма, а не диетических соображений или эмоциональных привязанностей (съем конфетку, чтобы стало веселее)», — объяснила Дарья Сергеева.