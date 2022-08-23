Кардиолог Серебрянский рассказал, во сколько чаще всего наступает смерть

Чаще всего смерть наступает в ранним утром. Такой информацией поделился российский кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Юрий Серебрянский. Об этом сообщило Ura.ru.

Медик пояснил, что обычно смерть наступает около четырех-пяти утра. По его словам, причина заключается в биологических ритмах человеческого тела. В этот период обычно работа сердца ослабляется, передало РИА ФАН.

«Когда происходит смена от состояния глубокого сна до пробуждения, происходит активизация симпатического отдела вегетативной нервной системы. В этот период получатся перебой. Случаи внезапной смерти, когда, казалось бы, ничего не предвещало, тоже происходят чаще всего в это время», — передал слова Серебрянского «Ридус».