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    05 июля 2022, 15:03

    Кардиолог Серебрянский рассказал, кто тяжело переносит резкую смену погоды

    Дарья Морозова

    Кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, как может отразиться на людях резкая смена погоды в Москве. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

    Он пояснил, что гроза после сильной жары принесет облегчение тем, кто здоров. А вот люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут почувствовать себя хуже.

    «Может наблюдаться одышка, нехватка воздуха, могут быть нарушения мозгового кровообращения», — рассказал Серебрянский.

    Он отметил, что резкая смена погоды вредна и для тех, кто страдает от заболеваний легких. В такой период следует соблюдать рекомендации лечащего врача, заключил кардиолог.