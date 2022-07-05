Кардиолог Серебрянский рассказал, кто тяжело переносит резкую смену погоды

Кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, как может отразиться на людях резкая смена погоды в Москве. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Он пояснил, что гроза после сильной жары принесет облегчение тем, кто здоров. А вот люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут почувствовать себя хуже.

«Может наблюдаться одышка, нехватка воздуха, могут быть нарушения мозгового кровообращения», — рассказал Серебрянский.

Он отметил, что резкая смена погоды вредна и для тех, кто страдает от заболеваний легких. В такой период следует соблюдать рекомендации лечащего врача, заключил кардиолог.