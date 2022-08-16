Кардиолог Серебрянский рассказал, какие симптомы говорят о сгущении крови

Некоторые симптомы могут свидетельствовать о слишком густой крови. К ним относятся головная боль, жажда, быстрая утомляемость и тяжесть в сердце. Таким мнением поделился кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский. Об этом сообщила «Москва 24».

Эксперт пояснил, что подобное состояние может спровоцировать скачки давления, а также приступы аритмии и стенокардии.

«Ко всем признакам добавляются давящие боли в сердце. Но все это бывает не постоянно», — рассказал медик.

Кроме того, слишком густую кровь можно отличить по скорости сворачиваемости. Чем она быстрее, тем хуже состояние организма.

Чаще всего сгущение крови настигает организм в жаркую погоду. Причина заключается в недостаточном количестве жидкости в организме.

В случае возникновения подобных симптомов необходимо отследить количество употребляемой жидкости. Серебрянский посоветовал выпивать 30 миллилитров воды на один килограмм веса. При этом в жару количество можно увеличить, передал сайт kp.ru.