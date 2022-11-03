Кардиолог Серебрянский рассказал, как стресс влияет на сердце | 360°

03 ноября 2022, 11:37
Кардиолог Серебрянский рассказал, как стресс влияет на сердце
Кардиолог Серебрянский: из-за стресса мышца сердца может получать недостаточно крови
Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с радиостанцией Sputnik объяснил, каким образом стресс влияет на работу сердца.
Как рассказал медик, из-за стресса вырабатывается большое количество норадреналина и адреналина, которые приводят к учащению сердечного ритма.
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«Мышца сердца может получать недостаточно крови и кислорода (для такого состояния, — ред.). С другой стороны, при стрессе повышается артериальное давление», — добавил Серебрянский.
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В результате нехватки кислорода у человека может возникнуть сердечная недостаточность и даже инфаркт миокарда.
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