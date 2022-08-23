Кардиолог Серебрянский рассказал, что влияет на здоровье сердца

Кардиолог Юрий Серебрянский назвал факторы, которые негативно отражаются на работе сердца. Об этом сообщило агентство «Москва 24».

По данным сайта utro.ru, в первую очередь, это вредные привычки: курение, алкоголь, кофе, фастфуд. Врач отметил, что сигареты повышают сердцебиение, создавая лишнюю нагрузку, а также провоцируют атеросклероз. Вреден и алкоголь, даже в небольших количествах. В том числе, пиво, которое пьют чаще всего.

«Бывает и так называемое пивное сердце и алкогольное поражение сердца в виде дистрофии миокарда», — пояснил Серебрянский.

Лишний вес провоцирует жировую дистрофию этого органа. Меняется структура его тканей, от чего сердце сокращается хуже.

Кофе вызывает аритмию и сердечную недостаточность. То же самое касается недосыпов, добавил врач.

«Нарушение режима сна и бодрствования тоже приводят к аритмии. Сердце должно отдыхать в ночные часы, а вместо этого оно колотится и часто сокращается. Это тоже вредно», — заключил он.

Серебрянский отметил, что полезнее всего ложиться спать в одно и то же время и не меньше восьми часов.