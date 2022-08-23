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    23 августа 2022, 16:19

    Кардиолог Серебрянский рассказал, что влияет на здоровье сердца

    Дарья Морозова

    Кардиолог Юрий Серебрянский назвал факторы, которые негативно отражаются на работе сердца. Об этом сообщило агентство «Москва 24».

    Кардиолог Серебрянский рассказал, что влияет на здоровье сердца

    По данным сайта utro.ru, в первую очередь, это вредные привычки: курение, алкоголь, кофе, фастфуд. Врач отметил, что сигареты повышают сердцебиение, создавая лишнюю нагрузку, а также провоцируют атеросклероз. Вреден и алкоголь, даже в небольших количествах. В том числе, пиво, которое пьют чаще всего.

    «Бывает и так называемое пивное сердце и алкогольное поражение сердца в виде дистрофии миокарда», — пояснил Серебрянский.

    Лишний вес провоцирует жировую дистрофию этого органа. Меняется структура его тканей, от чего сердце сокращается хуже.

    Кофе вызывает аритмию и сердечную недостаточность. То же самое касается недосыпов, добавил врач.

    «Нарушение режима сна и бодрствования тоже приводят к аритмии. Сердце должно отдыхать в ночные часы, а вместо этого оно колотится и часто сокращается. Это тоже вредно», — заключил он.

    Серебрянский отметил, что полезнее всего ложиться спать в одно и то же время и не меньше восьми часов.